МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Запуск Международной организации по русскому языку (МОРЯ) находится на этапе согласования организационных финансовых документов. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Договор об учреждении под эгидой СНГ Международной организации по русскому языку, с инициативой о создании которой в 2022 году выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, был подписан главами государств - участников Содружества на встрече в Бишкеке 13 октября 2023 года. Он вступил в силу в июне 2024 года. Депозитарием договора является Министерство иностранных дел Российской Федерации. Среди участников - Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

"Международная организация по русскому языку - структура открытого состава. Любые государства, которые разделяют цели и принципы действий этой организации, могут принять участие в ее работе, присоединиться к этому договору", - рассказал Грозов.

Постпред отметил, что "сейчас ведется работа по рассмотрению и согласованию пакета организационных финансовых документов, необходимых для практического запуска этой международной организации со штаб-квартирой в Сочи".