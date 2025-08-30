Постпред РФ: формат СНГ-плюс направлен на повышение международного авторитета

Сейчас ведется работа от выработки модальности до реализации формата СНГ-плюс, отметил Андрей Грозов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Формат СНГ-плюс направлен на придание большей гласности и авторитета Содружеству. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Сейчас ведем работу: от выработки модальности до реализации вот этой идеи (формата СНГ-плюс - прим. ТАСС). Какие она очертания будет иметь, пока говорить рано, то есть мы в процессе проработки всех аспектов того, как это будет функционировать", - пояснил он.

"Это предложение, эта инициатива была направлена на то, чтобы повысить международный авторитет СНГ, придать ему большую гласность. Чтобы было более понятно, что происходит в рамках Содружества, как развивается наше взаимодействие, с тем чтобы как можно большее количество стран, международных организаций - как в нашем Евразийском регионе, так и за его пределами - могли бы знакомиться с опытом взаимодействия в формате СНГ", - подчеркнул Грозов.

Инициатива об учреждении формата "Содружество Независимых Государств плюс" была озвучена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите СНГ в октябре 2024 года в Москве. Она направлена на продвижение положительного имиджа Содружества на мировой арене, расширение связей с заинтересованными государствами, их объединениями и международными организациями.