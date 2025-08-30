В отличие от японских властей, европейское сообщество занимает "крайне резкую антироссийскую позицию", отметил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Японские власти выгодно отличаются от властей европейских стран тем, что они сохраняют готовность поддерживать культурные связи с Россией. Об этом российским журналистам рассказал представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с визитом в Японии.

Швыдкой отметил, что европейское сообщество занимает крайне резкую антироссийскую позицию. "На этом фоне, то что мы и в 22-м, и 23-м, и 24-м годах проводили Фестиваль российской культуры, выгодно отличает Японию от других стран", - подчеркнул он. В то же время представитель президента РФ выразил мнение, что "сегодняшнее европейское политическое безумство не отражает общих национальных интересов" этих стран, напомнив, что "есть целый ряд партий в европейских странах, которые по отношению к России занимают другую позицию, нежели чем сегодняшняя европейская власть".

"При этом японское правительство не помогает, но и не мешает, что уже, собственно, неплохо, - рассказал Швыдкой, подчеркнув, что Россия, со своей стороны, заинтересована не только в успешном проведении Фестиваля российской культуры в Японии, но и открыта для любых гастролей японских артистов. - В этом смысле наше правительство не только не мешает, но, напротив, помогает".