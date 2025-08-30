Берлин три года поставляет Киеву вооружения, включая тяжелую технику, а канцлер обеспокоился якобы вмешательством Россией через соцсети, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы вмешательстве России в дела Германии через соцсети - "это уже к психиатрам", заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала слова Мерца, который заявил, что ФРГ находится в состоянии конфликта с РФ. По его мнению, такая ситуация связана с тем, что Россия якобы "дестабилизирует большую часть" ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети.

"Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями", - сказала она.

Как подчеркнула Захарова, обман ФРГ с Минскими соглашениями привел к сотням тысяч убитых и покалеченных, но Берлину, оказывается, угрожают "котики в соцсетях". "Миллионы людей страдают из-за вмешательства Запада, НАТО и не в последнюю очередь Германии во внутренние дела Украины, что привело к госперевороту 2014 и уничтожению государственности. Сотни тысяч убитых, покалеченных как итог обмана, совершенного Берлином, мирового сообщества по вопросу Минских соглашений. А теперь, оказывается, им котики в соцсетях угрожают?" - отметила она.