Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что решения, на которые делали ставки в Пентагоне, во многом оказались нежизнеспособными ввиду своей высокой стоимости и определенных уязвимостей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пентагон использовал Украину как полигон для апробации своих высокотехнологичных решений, отдельные из которые по некоторым причинам оказались не соответствующими условиям ведения современной войны. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Украинский сюжет во многом использовался Пентагоном для испытания многочисленных проектов в сфере беспилотной авиации и робототехники и показал, что даже самые передовые разработки, которые поставлялись в интересах ВСУ по западным каналам, подлежат концептуальному пересмотру. Те решения, на которые делали ставки, во многом оказались нежизнеспособными ввиду своей, во-первых, высокой стоимости за единицу, во-вторых, определенных уязвимостей, вскрытых в условиях применения средств активного радиоподавления и перехвата", - сказал Степанов, комментируя недавнее заявление главы Пентагона Пита Хегсета о создании в США группы по противодействию БПЛА.

Эксперт пояснил, что работа российских средств радиоэлектронной борьбы фактически парализовала линию боевого соприкосновения и нарушила концепцию так называемой линии дронов (kill zone), которую при участии американских советников пытались внедрить ВСУ. Планировалось сделать линию боевого соприкосновения зоной нулевого доступа за счет массированного применения различного типа ударных и разведывательных дронов, которые действуют в разных средах.

По словам Степанова, Пентагон уже давно озабочен прозрачностью своих собственных границ и уровнем безопасности воздушного пространства. "Ситуация, связанная с перемещением неустановленных шаров над различными критически значимыми объектами военной, логистической и энергетической инфраструктуры США, которые де-факто находились без контроля в течение определенного времени, была первым звоночком о том, что вся система, выстроенная Пентагоном, нацелена прежде всего на реализацию наступательных мероприятий в рамках внешней концепции по наращиванию своего глобального присутствия за пределами национальной территории, а внутренняя система безопасности США оставляет желать лучшего и имеет целый набор уязвимостей", - считает эксперт.

Возможные меры

По его мнению, при разработке новой системы противодействия БПЛА основной акцент будет сделан с одной стороны на массовое производство и удешевление изделий, а с другой - на повышение их универсальности с точки зрения выполнения задач различными типами дронов, внедрения многосредных роботизированных систем и развития широкого инструментария для перехвата, в том числе на основе новых физических принципов. Кроме того, может быть создана единая централизованная цифровая система управления мультидоменными операциями, в которых безэкипажная техника будет в скором времени играть ведущую роль.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ об ускорении разработки и тестирования американских технологий с целью наращивания производства и экспорта американских дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных дронов. В июле телеканал Fox News сообщил, что Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников в целях опережения России и Китая в этой сфере.