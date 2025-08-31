Европейские страны, занимаясь сносом памятников советским воинам, пытаются переписать историю, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Европейские страны, занимаясь сносом памятников советским воинам, пытаются переписать историю, а Россия прочно стоит на позициях сохранения исторической правды. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Когда сегодня сносят эти памятники (советским воинам в странах Европы - прим. ТАСС), то речь идет не только о попытках переписать историю, но и о попытках отказаться от памяти собственных граждан. И здесь Российская Федерация прочно стоит на позициях сохранения исторической правды", - сказала Малышева.

По ее словам, демонстрацией этой принципиальной позиции станет открытие в Калининграде парка "Спасенная Европа", где, в частности, впервые будут собраны копии уничтоженных в Европе памятников. Проект парка предусматривает возведение копий семи монументов, в частности, памятников маршалу Советского Союза Коневу в Праге, советско-польскому братству по оружию в Варшаве, генералу Ватутину в Киеве.

"Мы от своей памяти никогда не отказываемся, мы глубоко осознаем значение этой памяти в современном мироустройстве, мы с огромным уважением относимся к памяти других народов, понимая, что она является такой же скрепой для них, как и для российского общества", - сказала Малышева.

Она отметила, что создание парка способствует "сохранению культурного кода послевоенных лет", заложенного в монументальной скульптуре и мемориалах того времени. "Потому что это произведения искусства - и, к сожалению, многие произведения, которые являются достоянием мировой культуры, сегодня уже уничтожены. Поэтому решение о создании такого парка имеет и культурологический, и исторический, и общественный формат", - заключила историк.