Речь идет о двусторонних, региональных и международных темах для разговора

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, так как накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и регионального.

"Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", - сказал Путин в начале встречи.