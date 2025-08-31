Официальный представитель МИД РФ отметила, что людям в Италии необходимо иметь доступ к достоверной информации о ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ненависть ко всему русскому навязана Италии извне, русофобия приводит к издержкам и проблемам в самой республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

Отвечая на вопрос, откуда пошли корни русофобии в Италии, дипломат напомнила о том, как во время Второй мировой войны фашизм потерпел сокрушительное поражение и после этого страну "надолго отбросило в развитии". "Каковы были характеристики тех времен? Во-первых, запреты. Во-вторых, ненависть к нам как к народу и стране. Отсюда вывод: как только начинается ненависть к России, в частности это конкретный пример, жди беды для тех, кто это пропагандирует, - отметила она. - Все, что тогда переживала Италия, шло, так сказать, с внешней поддержкой. Это не от итальянцев, не от их души, не от их сердца возникло, это было им навязано. Точно так же и сейчас. Навязанная русофобия приводит к издержкам и проблемам в самой Италии".

Захарова добавила, что людям в Италии необходимо иметь доступ к достоверной информации о ситуации вокруг Украины для того, чтобы сделать собственный вывод о происходящих событиях, но "эту информацию блокируют". "Это доказательство того, о чем мы говорили много лет. Вот этот западный движок неолиберализма, во-первых, только прикрывается свободой слова, а во-вторых, существует и имеет возможность существовать только если модерирует жестко, цензурирует безосновательно информацию, информационные потоки и распространение сведений", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД России также указала, что итальянцы могут справиться с навязываемой им русофобией, "если они захотят и найдут в себе силы". "Сейчас нужно просто видеть цифры и факты. Вот сейчас надо это делать, надо им смотреть. Им же все эти годы рассказывали, что самое главное - экономика. Так что же получается? Теперь им же эту самую главную страницу в их жизни, как им рассказывали, разрушили? Мы то говорим, что не только материальная сторона жизни важна, но и духовная," - заключила Захарова.