Медведев назвал продвижение России плохой новостью для Мерца и Макрона

Известие о том, что президент США Дональд Трамп жив также стало негативным для канцлера ФРГ и президента Франции, указал зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал негативными для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона новости о живом президенте США Дональде Трампе и продвижении России.

"Две плохие новости для братьев-близнецов (Мерца и Макрона - прим. ТАСС): Трамп жив, Россия продвигается вперед", - написал политик в X.

Медведев также прикрепил скриншот с текстом. В публикации он назвал политиков "двуяйцевыми близнецами", один из которых "жаждет мести", а другой "шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным".

Зампред Совбеза РФ добавил, что западные лидеры забыли уроки Второй мировой войны, подчеркнув, что "все может закончиться так же, как в 1945 году".