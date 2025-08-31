Президент России отметил, что российско-киргизские отношения способствуют стабильности на евразийском пространстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости Киргизской Республики, отметив вклад обеих стран в обеспечение стабильности на евразийском пространстве. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Совместными усилиями мы, несомненно, обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-киргизских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что отношения России и Киргизии строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. Он также обратил внимание на двустороннее сотрудничество государств в разных сферах и на конструктивный характер взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.

Глава государства пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики - благополучия и процветания.