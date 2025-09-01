В заседании принимают участие Президент России Владимир Путин, его помощники, главы ведомств и дипломаты

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества началось в Тяньцзине. Его открыл председатель КНР Си Цзиньпин.

С российской стороны в нем помимо президента РФ Владимира Путина принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов, спецпредставитель президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Как ранее рассказал журналистам Ушаков, ожидается, что на заседании будут презентованы Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотический центр ШОС. Кроме того, намечено подписание ряда документов. Среди них - Тяньцзиньская декларация и Стратегия развития ШОС до 2035 года.