Им стал Нгуен Вьет Киен

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке - господин Нгуен Вьет Киен - официально вступил в должность. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке.

"1 сентября 2025 года господин Нгуен Вьет Киен официально вступил в должность генерального консула Социалистической Республики Вьетнам в городе Владивостоке.

Консульский округ, в пределах которого он выполняет консульские функции, включает в себя Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, а также Чукотский автономный округ", - говорится в сообщении.

Ранее должность генконсула Вьетнама во Владивостоке три года занимал Нгуен Данг Хиен. Во Владивостоке живет более 1,5 тыс. граждан Вьетнама. Сотрудничество с республикой ведется в торговле, образовании, туризме, строительстве и других отраслях.