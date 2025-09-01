За переворотом в Киеве последовали попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов и людей, которые его не приняли, отметил президент России

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве в 2014 году, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС.

"Этот кризис возник не в результате "нападения России на Украину", а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали", - указал он.

Постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО являются еще одной из главных причин украинского конфликта, заявил президент РФ. Он указал, что во многом кризис возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве в 2014 году.

"Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России", - подчеркнул Путин.

Президент РФ обратил внимание на то, что в результате государственного переворота в 2014 году "было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в НАТО".