Москву и Ташкент связывают давние добрососедские отношения, основанные на общей славной истории, отметила председатель СФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление председателю Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиле Нарбаевой по случаю национального праздника - Дня независимости, который отмечают в стране 1 сентября.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от себя лично поздравляю вас и всех членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан с Днем независимости. За время с момента обретения суверенитета в Республике Узбекистан проведены масштабные реформы и преобразования, направленные на совершенствование институтов власти, укрепление демократических ценностей и единства общества. Сегодня страна идет по пути поступательного социально-экономического развития, укрепления национальной безопасности и повышения уровня благосостояния граждан", - написала она.

Россию и Узбекистан связывают давние добрососедские отношения, основанные на общей славной истории и скрепленные прочными узами дружбы и уважения, подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что в СФ придают большое значение дальнейшему развитию российско-узбекского парламентского диалога по самому широкому кругу вопросов, а взаимодействие законодателей России и Узбекистана продолжит расширяться, способствуя укреплению всего комплекса межгосударственного сотрудничества.