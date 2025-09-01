После этого собеседники переместились в зал переговоров, где все это время их ожидали делегации

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Переговоры российского президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди начались в необычном формате. Главы двух государств 50 минут общались один на один в Aurus российского лидера.

Путин и Моди встретились еще на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян", где проходило заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Непосредственно же двусторонние российско-индийские переговоры должны были пройти в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton, на время ставшим резиденцией главы российского государства. И Путин предложил "подвезти" своего визави. Так что переговоры глав двух государств пошли буквально "с колес".

Кортеж подъехал к зданию отеля, сопровождавшие лидеров делегации зашли внутрь, а Путин и Моди так и продолжили общение с глазу на глаз в машине. Этот разговор длился 50 минут, и только после этого собеседники переместились в зал переговоров, где все это время их ожидали делегации.