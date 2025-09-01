В рамках визита единороссов планируется проведение встреч с высшим руководством Коммунистической партии Вьетнама, а также участие делегации в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия независимости страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в рамках визита во Вьетнам возложил венок к Мавзолею Хо Ши Мина. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как рассказали в "Единой России", визит Якушева приурочен к празднованию 80-летия независимости Вьетнама. Первый вице-спикер Совфеда находится в республике в составе делегации с руководителем фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым и руководителем центрального межрегионального координационного совета партии, депутатом Госдумы Андреем Парфеновым.

"Владимир Якушев возложил венок к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое", - говорится в сообщении.

Также Якушев оставил запись в памятной книге в Доме Хо Ши Мина на сваях, где пожелал дальнейшего процветания российско-вьетнамской дружбе. В рамках визита единороссов планируется проведение встреч с высшим руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), а также участие делегации в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия независимости страны.