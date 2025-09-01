Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит повысить финансовую устойчивость бюджетов всех уровней за счет возврата потраченных средств

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, согласно которому мигранты, утратившие гражданство России в связи с нарушением закона, должны будут возмещать государству расходы бюджета, понесенные в период их пребывания в гражданстве РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается дополнить закон "О гражданстве РФ" новой статьей, согласно которой иностранные граждане, утратившие гражданство России за преступления или неисполнение конституционных обязанностей, будут обязаны возместить государству расходы бюджета, которые были потрачены на предоставление им мер социальной поддержки, образования, медицинской помощи и других льгот, гарантируемых гражданам РФ, возникшие за период нахождения указанного лица в гражданстве РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит повысить финансовую устойчивость бюджетов всех уровней за счет возврата потраченных средств, а также обеспечит социальную справедливость. Мера призвана пресечь необоснованное использование ресурсов государством лицами, получившими гражданство РФ и впоследствии утратившими его в связи с совершением противоправных действий, таких как: совершение преступления (убийство, преступления против половой неприкосновенности, госизмена, шпионаж и др.), действиями, угрожающими национальной безопасности России, либо предоставлением поддельных документов и ложных сведений при оформлении гражданства РФ.

Кроме того, отмечают авторы законопроекта, предлагаемые меры будут способствовать укреплению правовой системы и повышению доверия законопослушных граждан к институтам власти. Законопроект также направлен на формирование осознанного отношения иностранных граждан и лиц без гражданства к вопросам получения и сохранения гражданства РФ, исключая случаи обмана и злоупотреблений при получении гражданства.

Порядок расчета и перечень подлежащих возмещению расходов будет определяться правительством РФ. Закон, в случае принятия, вступит в силу с 1 января 2026 года.