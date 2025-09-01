Российский лидер выразил признательность "турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. Такое мнение он высказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая 2025 года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере", - сказал Путин. "Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - добавил российский лидер.