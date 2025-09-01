Как отметил президент России, республику посетили свыше 6,7 млн граждан

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Россияне заняли первое место по количеству приезжающих на отдых в Турцию. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Характерно, что в 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции. Мне кажется, был установлен новый исторический рекорд. Республику посетили свыше 6,7 млн граждан России. Это на 6,3% больше, чем годом ранее", - привел данные российский лидер.

"И это, безусловно, прежде всего ваша заслуга, уважаемый господин президент, потому что вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, чувствовали себя в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера", - обратился он к Эрдогану.