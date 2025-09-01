Вице-премьер РФ отметил важность сотрудничества Москвы и Баку

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество между РФ и Азербайджаном является очень важным для двух стран, ведется работа по улучшению отношений, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений с Азербайджаном.