ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Давление Запада на страны Востока и глобального Юга, включая страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рождает противодействие и заставляет государства развивать технологический суверенитет. Об этом в комментарии телеканалу "РЕН ТВ" заявил директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что санкционное давление со стороны западных стран, которое на себе чувствуют все страны ШОС, используется как "возможность неправедной, недобросовестной конкуренции". Главная задача Запада - "как можно более жестко выдавить с рынка, из экономических операций представителей Востока, глобального Юга", отметил Лихачев.

"Это действие рождает противодействие. Они заставляют нас быстрее двигаться с точки зрения создания собственных технологических платформ", - сказал глава Росатома, добавив, что Россия традиционно "экспортирует технологический суверенитет" как в ядерных, так и в других сферах.

Он отметил, что у РФ со странами ШОС традиционно сложилась долгосрочная повестка, а усиливающаяся консолидация стран вокруг организации дает России возможность системно развивать сотрудничество во многих отраслях.