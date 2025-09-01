Пресс-секретарь президента РФ назвал данные неверными

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность России к сбою в работе навигационных систем GPS в самолете, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Ваша информация неверна", - заявил Песков в комментарии британской газете The Financial Times.

Ранее издание сообщило о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с главой ЕК в Болгарии. Пилотам пришлось использовать бумажные карты для совершения посадки в аэропорту города Пловдива.

Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе заявила, что болгарские власти, от которых она получила информацию, назвали это грубым вмешательством со стороны России. На вопрос представила ли Болгария какие-либо доказательства, Подеста ответила отрицательно.