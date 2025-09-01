Председатель "Единой России" отметил героизм первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и всего вьетнамского народа в борьбе с колониализмом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил поздравительное послание генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу по случаю 80-летия независимости республики. В послании, которое То Ламу передал секретарь генсовета единороссов Владимир Якушев, Медведев отметил героизм первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и всего вьетнамского народа в борьбе с колониализмом.

Делегация "Единой России" во главе с Якушевым находится в Ханое, в рамках визита Якушев провел встречу с То Ламом.

"Владимир Якушев передал То Ламу поздравительное послание от председателя "Единой России". В нем Дмитрий Медведев отметил героизм первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и всего вьетнамского народа в борьбе с колониализмом и указал на важность развития межпартийных отношений", - сообщили в партии.

Также Якушев поблагодарил То Лама за его майский визит в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"На рубеже 1941 и 1942 годов вьетнамские добровольцы участвовали в битве за Москву. Плечом к плечу наши бойцы сражались против носителей преступных идеологий ненависти и насилия - нацизма и милитаризма. Этот опыт помог вьетнамскому народу в его героической борьбе за независимость, триумфу которой посвящены завтрашние торжества", - сказал секретарь генсовета "Единой России".