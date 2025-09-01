Песков: отдельного общения Путина и Алиева пока не было

Президент Азербайджана будет присутствовать на торжествах в Пекине 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин еще не общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня еще пока не было", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, состоялось ли уже отдельное общение Путина и Алиева.

При этом Алиев будет присутствовать на торжествах в Пекине 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

Накануне российский лидер на полях саммита ШОС переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Кремля также рассказал, что 1 сентября Путину еще предстоят встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с руководством Непала.