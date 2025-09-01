Песков призвал в рассуждениях уходить от логики "что подумают на Западе"

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это уничижительный подход

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал перестать оценивать события с точки зрения того, как о них подумают на Западе.

Речь об этом зашла в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину в контексте событий саммита ШОС и того, как они будут восприняты западными странами.

"Нам нужно отходить от уничижительного подхода: "Как это видится с Запада". Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им видится. А мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку дня", - подчеркнул Песков.