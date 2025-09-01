Владимиров: Госсовет позволил каждому региону быть услышанным

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство", площадка также включена в подготовку новых национальных проектов

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Госсовет позволил каждому российскому региону быть услышанным. Обсуждаемые идеи приводят к созданию важных для территорий страны программ, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставрополья, председатель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов.

"Благодаря Госсовету каждый регион получил возможность быть услышанным в самом центре российской власти. Идеи, которые обсуждаются на Госсовете, превращаются в важные решения. Например, так появились программы капремонта школ, ликвидации свалок, развития села. И еще - курортный сбор, который позволил обновить города-курорты Ставрополья", - написал он.

Глава Ставрополья отметил, что Госсовет включен в подготовку новых национальных проектов. "Участвую в этом как глава комиссии по АПК. Вместе с другими регионами работаем над нацпроектом "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он поможет модернизировать сельскохозяйственную отрасль, увеличить выпуск продовольствия", - пояснил Владимиров.

Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.