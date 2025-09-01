Володин: ГД разрабатывает новые законодательные меры в сфере миграции

Председатель Госдумы также напомнил, что с 1 сентября повысились действующие и появились новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию с целью заработка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Госдума продолжает работать над совершенствованием законодательства в сфере миграционной политики и разрабатывает несколько профильных инициатив. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее он отмечал, что с 2024 года Госдума приняла 21 федеральный закон в этой сфере, 17 из которых были инициированы депутатами.

"Со своей стороны продолжаем работу над совершенствованием законодательства в этой части. Ряд инициатив находится в разработке", - приводит слова Володина пресс-служба палаты парламента.

Председатель Госдумы также напомнил, что с 1 сентября повысились действующие и появились новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию с целью заработка. Соответствующий закон депутаты единогласно приняли в ходе весенней сессии, 31 июля его подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, за выдачу или переоформление патента, а также за продление срока действия разрешения на работу иностранцу придется заплатить 4 200 рублей, за выдачу дубликата разрешения на работу или патента и за внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу, - 2 100 рублей. Как отметил Володин, реализация этих мер "позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции".