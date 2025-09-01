Президент РФ также отметил, что необходимо сотрудничать и в других гуманитарных сферах

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит помогать Непалу с обучением специалистов и готова искать наиболее перспективные направления для студентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Непала Шармой Оли.

"С точки зрения гуманитарного взаимодействия мы уделяем серьезное внимание продолжению контактов в сфере культуры и образования в том числе. С удовольствием будем продолжать это направление нашего взаимодействия. Вы сказали, что в различных сферах непальцы проявляют интерес к образованию в России. Мы, разумеется, пойдем навстречу в поиске наиболее интересных и перспективных направлений в сфере образования", - сказал российский лидер.

Он упомянул не только о профессиональных, но и о культурных аспектах зарубежного обучения. "Всегда, когда люди учатся в какой-то стране, они уезжают с очень хорошими воспоминаниями. В данном случае с воспоминаниями о России. И это люди, которые являются связующим звеном между Россией и своей родиной, в данном случае имеется в виду Непал", - заметил глава российского государства.

Путин добавил, что России и Непалу стоит сотрудничать и в других гуманитарных сферах: "Я уверен, что для российской публики будет очень интересно ознакомиться с культурой Непала".

Президент также напомнил, что дипломатические отношения с Непалом были установлены в 1956 году, - скоро будет отмечаться "в известной степени юбилей". "Уже сегодня можно подводить какие-то итоги нашего взаимодействия. Хочу отметить, что у нас никогда не было никаких проблем. Более того, по ключевым вопросам международной повестки наши позиции или очень близки, или совпадают", - заключил Путин.