МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс намерен использовать японский флот для ведения боевых действий по всему миру. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.

"По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, - сообщил Патрушев. - Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны".

Помощник президента уточнил, что японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом и могут быть встроены в западные коалиционные форматы в любой момент.