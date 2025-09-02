МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке и морской мощи в Тихом океане является одним из приоритетов России на фоне усиления милитаризма в Японии. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.

"Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке, усиление нашей морской мощи на Тихом океане находится в числе приоритетов военного строительства [в РФ]", - пояснил Патрушев, отвечая на вопрос о реакции со стороны России на проводимую в Японии политику милитаризации и "бряцания оружием" в отношении Москвы и Пекина.