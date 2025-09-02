МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил надежду, что власти Японии прекратят проводить политику милитаризации и "бряцать оружием" в сторону России и Китая.

"Конечно, хочется думать, что в японских элитах возобладает здравый смысл, и они прекратят проводить самоубийственную политику милитаризации, бряцать оружием в сторону двух мощнейших сопредельных держав - России и Китая", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

"Но пока это происходит, мы, конечно, не можем сидеть сложа руки", - уточнил он.