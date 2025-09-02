По словам помощника президента РФ, в странах Индокитая японцы уничтожили не менее 50 млн человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Токио своим отказом от официального заявления в связи с годовщиной капитуляции страны 80 лет назад пытается обелить злодеяния японской военщины, принесшей бедствия народам Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

"Токио упрямо не признает очевидные факты, пытаясь обелить злодеяния японской военщины, принесшей народам Азиатско-Тихоокеанского региона кошмарные бедствия. Еще [китайский политический и государственный деятель] Дэн Сяопин говорил, что речь идет о гибели 30-35 млн китайцев, преимущественно мирных граждан", - прокомментировал Патрушев нарушение премьер-министром Японии Сигэру Исиба традиции каждые 10 лет выражать глубокое раскаяние за действия Токио в период Второй мировой.

Всего же, по словам помощника президента РФ, в странах Индокитая японцами было уничтожено не менее 50 млн человек. На их совести - сожжение мирных городов, закапывание людей заживо, публичные соревнования по скоростному отрубанию голов самурайскими мечами, страшные биологические эксперименты, которые проводили на живых людях в печально известном отряде 731, насильственная отправка корейских и китайских женщин в солдатские бордели, перечислил Патрушев.

"Токио рьяно культивировал откровенный расизм, который превосходил в своей абсурдности и бесчеловечности германский нацизм, - указал помощник президента РФ. - А суверенитет других стран там считался пустым звуком. Более того, даже сегодня некоторые японские публицисты рассуждают о том, что все эти ужасные зверства совершались их предками в целях самообороны Японской империи от внешнего врага".