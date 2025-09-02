Право России на владение Южными Курилами, по словам помощника президента, нечего и обсуждать

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Японским дипломатам, обвиняющим СССР в якобы совершенном нападении на их страну и оккупации Курил в 1945 году, полезно вспомнить о планах Токио по захвату Сибири и Дальнего Востока в начале Великой Отечественной войны. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Японским дипломатам было бы полезно вспомнить о том, какой страшный геноцид корейцев и китайцев учинила японская армия. Как и о планах Токио воспользоваться ослаблением СССР в начале Великой Отечественной войны и захватить Сибирь и Дальний Восток вплоть до Омска", - прокомментировал Патрушев заявление главы МИД Японии Такэси Ивая о том, что в 1945 году Советский Союз якобы напал на Японию и оккупировал Курилы.

Право России на владение Южными Курилами, по словам помощника президента, нечего и обсуждать. "В 1945 году советская армия и флот осуществили освободительную миссию, вернув нашей стране земли, временно отторгнутые за 40 лет до этого по итогам русско-японской войны", - пояснил он.

В 1920-х годах Токио намеревался сделать Японское море своим внутренним морем, а русский залив Де-Кастри (ныне залив Чихачева), находящийся у Татарского пролива, они называли японским Гибралтаром, напомнил глава Морколлегии. "С целью безраздельного владения Охотским морем планировали и захват Камчатки. Примечательно, что накануне и во время Великой Отечественной войны Япония в нарушение международного права пыталась контролировать проливы между Японским морем и Тихим океаном, беспричинно задерживала советские суда, проводила на них досмотры и допросы команд", - указал Патрушев.

Заключенный в 1941 году советско-японский договор о нейтралитете Токио бесцеремонно нарушал сотни раз, подчеркнул он. "Японцы топили советские торговые суда, в приграничных районах постоянно действовали диверсанты, были случаи отравления водоемов, снабжавших водой советскую территорию", - подытожил Патрушев.