Патрушев: Япония может создать собственный ядерный арсенал за несколько лет

Глава Морской коллегии напомнил, что японские СМИ уже открыто пишут о накопленном страной большом запасе плутония, пригодного для военных целей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Япония за несколько лет может создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

"Учитывая ее [Японии] технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет", - заявил Патрушев.

Глава Морколлегии напомнил, что японские СМИ уже открыто пишут о накопленном страной большом запасе плутония, пригодного для военных целей. "К слову, мало кто сегодня вспоминает о том, что собственная ядерная программа была у Японии еще во время Второй мировой войны. Но разгром в 1945 году приостановил эту программу на многие годы", - уточнил Патрушев.

"Что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о ее достижениях в освоении космического пространства", - подчеркнул помощник президента.