Патрушев указал, что Запад сам взрастил агрессора из закрытой Японии

Помощник президента РФ отметил, что японская капитуляция стала для СССР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона символом победы над милитаризмом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Англосаксы сами вырастили агрессора из закрытой от мира Японии XIX века, сделав страну партнером в Тихом океане, чтобы угрожать России и Китаю. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Из закрытой и не интересующейся внешним миром Японии XIX века англосаксы действительно взрастили агрессора, который развязал целую серию чудовищных войн", - пояснил Патрушев, комментируя тезис о том, что Запад сам создал себе врага.

"В начале XX века Лондон видел в стране восходящего солнца своего младшего партнера на Тихом океане, чтобы угрожать России с востока и реализовывать захватнические планы в отношении Китая, - рассказал помощник президента РФ о деструктивной политике Англии. - На британских броненосцах и под руководством британских советников японцы воевали при Цусиме, победу в которой англичане отмечали практически как свою собственную".

Однако потом у Японской империи проснулся аппетит к самостоятельным завоеваниям, и тогда под удар попали сами англичане, продолжил он. Бесславная сдача Сингапура в 1941 году стала крупнейшей по масштабу капитуляцией в британской истории, указал глава Морколлегии.

"Капитуляция Японии стала для СССР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона символом победы над милитаризмом. Однако в годы холодной войны НАТО предпринял немало усилий для восстановления военной мощи Японии, установив с ней индивидуальное партнерство", - подчеркнул Патрушев.