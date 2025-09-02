Песков: встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия лидера КНДР в Пекин

Руководитель республики приедет в город во вторник вечером

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Делегации смогут обсудить возможность встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына после того, как корейский лидер прибудет в Пекин во вторник вечером. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков", - ответил он на вопрос, подтвердилась ли встреча.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что возможность встречи Путина с Ким Чен Ыном прорабатывается.