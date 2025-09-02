Налаживание отношений между Россией и США позволит внести стабильность в геополитику, отметил замглавы комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, а также договоренности, которые были реализованы на ней, благоприятно повлияли не только на отношения двух стран, но и на весь мир. Об этом заявил замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов на пресс-конференции в Москве.

"Было бы очень опасно для всего человечества, не только для нас и США, если бы те договоренности, которые возникли на Аляске, не были бы реализованы. Именно встреча на Аляске отодвинула, в значительной степени, человечество от втягивания в термоядерную войну. Отодвинула не так далеко, как хотелось бы, но если бы нам удалось эти договоренности в полной мере реализовать - мы бы нормализовали российско-американские отношения. Они не превратились бы во что-то сверхъестественное, большое и многообещающее, но были бы нормализованы", - сказал Климов.

Сенатор отметил, что нормализация отношений между Россией и США позволит внести стабильность в геополитику и вернуться к "нормальности в глобальных международных отношениях". Однако, как отметил он, сделать это можно только общими усилиями, поскольку есть другие страны, желающие помешать этому процессу.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.