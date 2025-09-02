В частности, Сбер договорился о взаимодействии в области инновационного развития с Университетом Цинхуа

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Делегации России и Китая подписали 22 документа о сотрудничестве в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, передает корреспондент ТАСС.

Их полный список приводится Кремлем. В том числе принята Стратегия развития сотрудничества между ТАСС и Синьхуа в 2026-2030 годах. Подписаны меморандумы и заключены соглашения между некоторыми другими российскими и китайскими СМИ.

"Газпром" договорился о стратегическом сотрудничестве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. Сбер - о взаимодействии в области инновационного развития с Университетом Цинхуа.

Росатом и Агентство по атомной энергии КНР приняли меморандум о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация намерены сотрудничать при интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7".

МГУ и Пекинский университет заключили договор о создании Российско-китайского Института фундаментальных исследований. Бауманка и Университет Цинхуа - соглашение о сотрудничестве. ВШЭ и Пекинский университет - договор об академическом обмене.

Подписаны и другие документы - они касаются сфер здравоохранения, сельского хозяйства, развития территорий, фитосанитарного надзора.