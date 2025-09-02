Президент РФ отметил, что теперь они с премьером Словакии встретились на торжествах в связи с уже полным окончанием Второй мировой войны

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Словакии Роберту Фицо за его участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве в мае 2025 года.

"Я помню ваш визит в Москву и хочу еще раз выразить вам слова благодарности за то, что вы сочли возможным приехать и разделить с нами все эмоции, связанные с Победой во Второй мировой войне, в борьбе с нацизмом", - обратился Путин к Фицо в ходе встречи в Пекине.

"И сейчас мы с вами встречаемся в Пекине на подобных торжествах в связи с окончанием, уже полным окончанием Второй мировой войны", - указал он.