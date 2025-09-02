Фицо заверил Путина в уважительном отношении к памятникам воинам-освободителям

Премьер-министр республики также сообщил о развивающемся сотрудничестве словацкой стороны по этой теме с посольством РФ

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил президента РФ Владимира Путина на состоявшейся встрече о максимально уважительном отношении в его республике к памятникам и воинским захоронениям солдат-освободителей. Он также сообщил о развивающемся сотрудничестве словацкой стороны по этой теме с посольством РФ.

"Очевидно, что народы бывшего СССР и Китай заплатили наибольшую дань, что касается Второй мировой войны, - сказал Фицо. - Хочу подтвердить, что наша политика в Словакии ориентирована на уважение памяти о погибших [во Второй мировой войне]. Поэтому хочу повторить, что мы будем продолжать сотрудничество и с вашим посольством в Братиславе по вопросу реставрации воинских захоронений [в Словакии]".

Фицо проинформировал президента РФ об ускорившихся темпах реализации такого совместного проекта в городе Михаловце на востоке Словакии. "Так будет происходить по всей Словакии - большое уважение к памятникам и воинским захоронениям. В этом вы можете полностью на нас положиться", - сказал премьер.

Фицо также отверг упреки, звучавшие в его адрес со стороны представителей других государств - членов Евросоюза, в участии в мае текущего года в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также отметил вклад Китая в достижение окончательной победы во Второй мировой войне. "Я точно знаю, что происходило в период Второй мировой войны, и поэтому сегодня я нахожусь здесь", - сказал глава правительства Словакии.