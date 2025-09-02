Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб обсудили важнейшие аспекты двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев провел рабочую встречу с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом, в ходе которой обсудили важнейшие аспекты сотрудничества России и КНДР в правоохранительной сфере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел рабочую встречу с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом", - написала она в своем Telegram-канале.

Глава российского ведомства отметил, что предшествующими поколениями заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений двух стран, и подчеркнул актуальность сохранения памяти о героических подвигах наших народов в годы Второй мировой войны. "В условиях, когда опять возрождаются реваншистские настроения, важно не позволить предать память тех, кто добывал эту Великую Победу. Совместно с нашими партнерами мы неизменно противодействуем попыткам поборников нацизма переписать историю", - сказал Колокольцев.

Стороны пришли к единому мнению, что сотрудничество по вопросам безопасности между двумя государствами с учетом геополитической обстановки приобрело ключевое значение. Подписанный в июне прошлого года в Пхеньяне Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР позволил выйти на новый уровень сотрудничества и достигнуть практических результатов, в том числе в правоохранительной сфере.

Российский министр среди приоритетных направлений взаимодействия назвал борьбу с транснациональной организованной преступностью, включая розыск лиц, противодействие угрозам экстремистского и террористического характера, пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, торговли людьми.

Кроме того, участники встречи обозначили актуальность дальнейшего укрепления связей по линии приграничного сотрудничества, в том числе в рамках делегационного обмена. Колокольцев и Пан Ду Соб подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве, которое, по мнению обеих сторон, станет отправной точкой для дальнейшего совершенствования правовой базы взаимодействия двух ведомств, которое переходит на качественно новый уровень.