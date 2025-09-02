Отношения стран приносят положительные результаты, отметил российский президент

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство России и Сербии взаимовыгодно, оно приносит положительные результаты обеим странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сербским лидером Александаром Вучичем в Пекине.

"Наше стратегическое партнерство, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии", - указал Путин.

Российский лидер с сожалением отметил, что в прошлом году был определенный спад по торговле между РФ и Сербией. "Но в этом году мы наблюдаем позитивную динамику и задача заключается в том, чтобы ее закрепить", - акцентировал внимание глава государства.

Ведомства двух стран на постоянной основе работают друг с другом достаточно интенсивно и с результатом, подчеркнул Путин. "По-моему, на конец этого года в Белграде намечено очередное заседание Комитета по торгово-экономическим связям. Разумеется, готовы и заинтересованы в продолжении нашей совместной работы по этим направлениям", - резюмировал он.