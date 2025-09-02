Президент РФ также выразил радость по поводу возможности лично поговорить с сербским лидером Александаром Вучичем и по двусторонним, и по региональным делам

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия с уважением относится к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сербским лидером Александаром Вучичем в Пекине.

"Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством", - подчеркнул Путин.

Президент России также выразил радость по поводу возможности лично поговорить с Вучичем и по двусторонним, и по региональным делам.

"Я помню нашу предыдущую встречу в Москве и рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны", - добавил Путин.