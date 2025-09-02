Финляндия в годы Второй мировой войны была союзником нацистской Германии и воевала на стороне Третьего рейха против Советского Союза, отметила она

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заявление президента Финляндии Александра Стубба о победе страны в войне с Советским Союзом является "проявлением чудовищной исторической необразованности". Такое мнение в беседе с ТАСС выразила Сенатор Наталия Косихина.

Ранее Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Economist, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, заявил, что Финляндия "победила" в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.

"Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Финляндия победила в войне с СССР, демонстрирует чудовищную историческую необразованность и полное незнание фактов. <...> Президенту Стуббу и другим политикам, делающим подобные заявления, необходимо внимательно изучать историю, чтобы не искажать факты и не оскорблять память миллионов людей, погибших в борьбе с нацизмом", - сообщила Косихина.

Сенатор напомнила, что Финляндия в годы Второй мировой войны была союзником нацистской Германии и воевала на стороне Третьего рейха против Советского Союза. "Очевидно, что Финские войска участвовали в блокаде Ленинграда, что является трагической страницей в истории нашей страны", - подчеркнула она.

Косихина также отметила, что русско-финляндское противостояние завершилось подписанием Московского перемирия, по итогам которого Советский Союз получил ряд территорий, но при этом сохранил независимость Финляндии.

"История - это не поле для политических спекуляций, а основа для понимания настоящего и построения будущего", - заключила сенатор.