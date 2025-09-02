Эксперт Первушин: Стубб, говоря о победе Финляндии, учит Киев скрывать поражение

Президент Финляндии творчески подошел к переписыванию истории, когда назвал "победой" поражение страны - союзника гитлеровской Германии, отметил преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александр Стубб своим заявлением в адрес украинских властей о победе своей страны в войне с СССР в 1944 году творчески подошел к популярной на Западе практике искажения истории, когда "победой" называют потерю территории и выплату репараций. Такое мнение ТАСС выразил эксперт и преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что его страна считает себя победителем в войне с СССР в 1944 году, так как смогла сохранить независимость.

"Победители" из Хельсинки учат Киев как "собрать осколки", но глядя на то, как Финляндия добровольно превращает себя в будущее поле боя между Россией и НАТО, хочется спросить: "Не слишком ли большие осколки остались финнам от той самой "победы" 1944 года?" - считает Первушин.

По мнению эксперта, Стубб творчески подошел к переписыванию истории, когда назвал "победой" поражение Финляндии - союзника гитлеровской Германии. "Страна потеряла территории, включая выход к Баренцеву морю, заплатила репарации в валюте и пустила советские войска на свою территорию. <...> Если это победа, то что же тогда поражение? Сколько раз Финляндия должна так "победить", чтобы от ее не осталось на карте мира? Двух достаточно?" - задал вопросом эксперт.

Для Запада, по его мнению, тезис о сохранении суверенитета звучит красиво, "однако факт остается фактом: условия диктовал Советский Союз, а Хельсинки пришлось принять их без вариантов". "Независимость Финляндия сохранила не потому, что "победила", а потому, что Москва позволила ей остаться государством в обмен на нейтралитет и лояльность", - подчеркнул собеседник агентства.

Первушин отметил также, что особенно нелепо смотрится проводимая Стуббом аналогия Финляндии и Украины. "Финны проявили инстинкт самосохранения и вовремя прекратили бессмысленное для них кровопролитие. Украина же сегодня живет в иллюзии, что западные "союзники" подарят ей победу. Запредельный уровень наивности", - заключил он.