Зампред Совбеза России отметил, что "эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над словами президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с Советским Союзом, проиллюстрировав их картой с территориальными потерями этой страны.

"Финляндия победила в войне с СССР, заявил Стубб. Что ж, эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий. Видимо, это подсказка киевскому наркоману, как объяснить его грядущую "победу", - написал Медведев на английском языке в X.

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия "победила" в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.