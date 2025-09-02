Захарова: Россия добивается реакции на нарушение прав человека Украиной

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "Киев не гнушается откровенно террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва, не получая ответа международных структур на нарушения прав человека на Украине, все равно продолжает "в нажимном ключе" добиваться реакции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Регулярно поднимаем данный вопрос (о нарушении прав человека на Украине - прим. ТАСС) на различных международных площадках, в том числе ООН, ОБСЕ и других. Указываем на системный характер нарушений режимом Зеленского прав человека, направляем соответствующие обращения в адрес профильных исполнительных структур", - констатировала дипломат, отвечая на вопрос СМИ. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

"К сожалению, должной ответной реакции мы, как правило, не получаем. Учитывая политизированный крен в работе структур ООН и ОБСЕ, все это уже давно не вызывает удивления", - заметила Захарова. И заверила: "Тем не менее продолжаем в нажимном ключе действовать на данном треке".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что "МИД России регулярно собирает данные о нарушениях прав человека, происходящих на территории Украины, включая случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбу с инакомыслием, с целью привлечения внимания международного сообщества к неуклонно деградирующей правозащитной ситуации в этой стране". Захарова подчеркнула, что "к настоящему времени у власти в Киеве находится откровенно нацистский режим, совершающий бесчисленное количество грубых систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни, за последние годы Украину захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим причинам".

Расправы киевского режима с неугодными

Дипломат обратила внимание на то, что "Киев не гнушается откровенно террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов". Для примера она привела убийства с 2015 года журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, общественного деятеля Ильи Кивы.

"Под предлогом борьбы с "российской агрессией" и "сепаратизмом" на Украине с 2014 года процветает практика преследований неугодных политических и общественных деятелей, правозащитников, журналистов и блогеров, активистов из числа российских соотечественников. Против несогласных с политикой нынешнего режима инициируются уголовные преследования, "инакомыслящие" подвергаются физическому насилию, политическим гонениям, множатся уголовные дела, возбуждаемые по статьям "государственная измена", "коллаборационизм", "пособничество государству-агрессору", - перечислила Захарова.

Она также привела данные офиса генпрокурора Украины по состоянию на конец февраля 2025 года, по которым "зарегистрировано 20 960 преступлений против национальной безопасности, из них почти 9,5 тыс. - по ст. 111-1 УК (коллаборационизм) и более 4 тыс. - по ст. 111 УК (госизмена)".

Среди пострадавших от произвола киевских властей официальный представитель МИД РФ назвала журналиста Дмитрия Скворцова, арестованного в феврале 2023 года по обвинению в "государственной измене" и находящегося под стражей; гражданского активиста Владимира Белоконя, который доставлял гуманитарную помощь в Донбасс, а в январе 2023 года был осужден на пять лет по обвинению в "участии в террористической организации"; историка и видного общественного деятеля Виктора Шестакова, который в 2024 году был осужден по обвинению в "государственной измене", "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины" и приговорен к лишению свободы на 15 лет с конфискацией имущества. Захарова также упомянула коммунистов и антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей, которые были арестованы в 2022 году, неоднократно подвергались избиению в застенках, сейчас находятся под домашним арестом; а также известную правозащитницу Елену Бережную, которая после трех лет пребывания в СИЗО Киева 10 декабря 2024 года была приговорена к 14 годам лишения свободы, а в июне 2025 года выпущена под залог и находится под домашним арестом.

Ситуация на контроле

"Знаем, что многие украинские НПО и отдельные политические и общественные деятели пишут в международные организации. Они обращаются и к нам с просьбами содействовать освобождению этих активистов и привлечь к ситуации внимание международных организаций", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что в Москве держат ситуацию с правами человека на Украине на постоянном контроле, ведется информирование международного сообщества о случаях нарушений со стороны украинских властей. "Наши усилия находят отражение в докладах о ситуации с правами человека на Украине, совместных докладах внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь "О ситуации с правами человека в отдельных странах", нацеленных на формирование объективного представления о положении дел", - уточнила Захарова.