МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора с вице-президентом Палестины, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом выразил поддержку в связи с невыдачей США виз палестинской делегации для участия в Генассамблее ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы Шейх привлек внимание к принятому американской стороной решению об отказе в выдаче новых и аннулировании имеющихся въездных виз в США для членов делегации Палестинской национальной администрации (ПНА) во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, направляющихся в Нью-Йорк для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, - указали в министерстве. - С российской стороны была выражена серьезная обеспокоенность в связи с данными произвольными американскими действиями. Высказана поддержка призыва Рамаллы к отмене данного визового решения. Подчеркнуто, что речь идет о неприемлемом нарушении указанного соглашения от 1947 года".

Как добавили в МИД РФ, отказ в допуске палестинской делегации в Нью-Йорк, в том числе для подключения к планируемому на 22 сентября второму раунду Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, негативно скажется на перспективах реанимирования ближневосточного мирного процесса, направленного в том числе на достижение устойчивой и долгосрочной стабильности и безопасности в регионе в целом.