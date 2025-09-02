В ходе беседы стороны обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Казахстана в РФ Даурен Абаев обсудили подготовку предстоящего первого государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в РФ. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Особое внимание было уделено подготовке предстоящего первого государственного визита президента Казахстана Токаева в Российскую Федерацию", - отметили в министерстве.

В дипведомстве добавили, что встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, традиционно присущей стратегическому партнерству и союзничеству между Россией и Казахстаном.