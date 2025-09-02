Российский лидер указал на близкие межгосударственные отношения

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Белоруссия незаменима для России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Пекине с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Вы сказали, что "нам в Беларуси Россию никто не заменит", - обратился Путин. - Я хочу сказать в ответ, что и Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения межгосударственные, у нас с вами добрые личные отношения".

Президент РФ обратил особое внимание на то, что результат "совместной работы очевиден <...> с точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики".

Путин также отметил обширный характер и эффективность сотрудничества двух стран. Помимо этого, он выделил множество представляющих интерес направлений взаимодействия, прежде всего в сфере промышленности.